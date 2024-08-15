Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Denguele Özerk Bölgesi Valisi Gaoussou Toure tarafından gerçekleştirilen imza töreni, iki bölge arasındaki iş birliğinin resmi bir başlangıcı olarak kaydedildi.

İlişkiler güçlenecek

Protokolün Kütahya için uluslararası alanda görünürlük ve bilinirliğini artırması bekleniyor. Başkan Kahveci, protokolün Kütahya'nın Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendireceğini ve şehrin uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracağını vurguladı. Kahveci, iş birliğine katkıda bulunan tüm heyet üyelerine teşekkür ederek, protokolün her iki bölge için hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol imza töreninin ardından, Denguele heyeti Kütahya'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek şehri yakından tanıma fırsatı buldu. Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu ziyaret, iki bölge arasındaki kültürel ve ticari bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.