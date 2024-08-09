OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler belirli mahallelerde ve saat dilimlerinde gerçekleşecek. Elektrik kesintileri, altyapı çalışmaları ve bakım onarım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olup, vatandaşların bu süre zarfında mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

Gediz İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 14:00

09:00 – 14:00 Etkilenen Mahalleler: Gökler - Güney (Bağlar Sokak, Çınar Sokak, Gediz Cadde, İmamoğlu Sokak, Yayla Sokak), Gökler - Kuzey (Anafartalar Sokak, Belediye Cadde, Çoban Yeni Ocak ve Küme Evler).

Emet İlçesi

Kesinti Saati: 09:05 – 17:00

09:05 – 17:00 Etkilenen Mahalleler: Çerte - Fatih (Emet Sokak).

Altıntaş İlçesi

Kesinti Saati: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Etkilenen Mahalleler: Merkez - Cumhuriyet (Çamlık Sokak), bu kesintiden özellikle Danışyapı Mad. San. Tic. A.Ş., Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Altıntaş Belediyesine ait GES ve ilgili şirketler etkilenebilir.

Kütahya Merkez

Kesinti Saati: 10:00 – 16:00

10:00 – 16:00 Etkilenen Mahalleler: Merkez - Vefa (Avcı Sokak, Sardunya Sokaklar, Afyonkarahisar Karayolu Bulvar, Nizamiye Sokak), Merkez - Cumhuriyet (Gazi Sokak, Akça Sokak, TMO, TCDD Sinyalizasyon, Vefa TOKİ Konutları).

Ahiler, Göçeri, Kumluyurt ve Teşvikiye Köyleri

Kesinti Saati: 09:00 – 15:30

09:00 – 15:30 Etkilenen Bölgeler: Köylerin tamamı ve çevresindeki işletmeler (Sebahattin Uğuz Tavuk Çiftliği, Afmar Maden, Genper Maden Perlit).

Vatandaşlar, kesintilerin yaşanacağı saatler arasında elektrikli cihazlarını kapalı tutarak ve alternatif enerji kaynaklarını hazırlayarak önlem alabilirler.