Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangını, hızla yayılarak yaklaşık 10 dekar alanda zarara yol açtı. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyü ile Emet ilçesi Ömerfaki köyleri arasında yer alan Katrançukuru mevkiinde, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden yangın gözetleme kulesi görevlilerinin hızlı ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yoğun ekip çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı

Kütahya, Hisarcık, Emet, Tavşanlı, Gediz ve Simav Orman İşletme Müdürlükleri ile Emet ve Hisarcık Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangınla mücadele etmek için seferber oldu. Bölgedeki yoğun duman ve alevler, ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ancak yangının etkisiyle yaklaşık 10 dekar ormanlık alan ciddi zarar gördü.