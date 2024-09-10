Kütahya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KÜSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, şehrin su altyapısında yapılacak herhangi bir bakım veya onarım çalışması planlanmamıştır. Bu nedenle, Perşembe günü boyunca su kesintisi yaşanması beklenmemektedir.

Vatandaşların su kesintileriyle ilgili güncel bilgi ve duyuruları takip edebilmeleri için haberimizi izlemeye devam etmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Herhangi bir değişiklik durumunda gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılacaktır.

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Editör: Sedef Didem Ezme