OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak olup, vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları önerilmektedir.
Tavşanlı’da Elektrik Kesintileri
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Aliköy - Dulkadir:
- Saat Dilimi: 09:30 - 15:00
- Mahalle: Aktepe Sokak
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Balıköy - Balıköy-Kışla:
- Saat Dilimi: 09:00 - 17:00
- Mahalle: Taşkın Sokak
Aslanapa’da Elektrik Kesintileri
- Ören - Köyün Kendisi:
- Saat Dilimi: 09:00 - 17:00
- Mahalleler:
- Aşağı Mahalle: Çatal Çeşme Sokak, Çıkmaz Sokak, Çınar Sokak, Fırat Sokak, Kızılırmak Sokak, Koru Sokak, Malazgirt Sokak, Okul Sokak, Ören Sokak, Porsuk Sokak, Susam Sokak
- Bahçeli Sokak
- Yukarı Mahalle: Sıla Sokak, Başak Sokak, Çayır Sokak, Değirmen Sokak, Gonca Sokak, Meriç Sokak, Osmanlı Sokak, Sakarya Sokak, Saray Sokak, Yeşilırmak Sokak
- Tokul Köyü, Mehmet Kıvrak Un Değirmeni
Merkez Kütahya’da Elektrik Kesintileri
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Bahçelievler:
- Saat Dilimi: 13:00 - 16:00
- Mahalle: Ahmet Derin Bulvarı
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Fındık - Köyün Kendisi:
- Saat Dilimi: 10:00 - 18:00
- Mahalle: 1 Sokak
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Ali Paşa:
- Saat Dilimi: 09:00 - 12:00
- Mahalleler: Çamlıbahçe Sokak, Hükümet Cadde
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Mecidiye:
- Saat Dilimi: 09:00 - 12:00
- Mahalleler: Cumhuriyet Cadde, Hükümet Cadde, Org. Asım Gündüz Cadde
Elektrik kesintileriyle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, OEDAŞ’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler.
Editör: Sedef Didem Ezme