OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak olup, vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları önerilmektedir.

Tavşanlı’da Elektrik Kesintileri

Aliköy - Dulkadir: Saat Dilimi: 09:30 - 15:00 Mahalle: Aktepe Sokak

Balıköy - Balıköy-Kışla: Saat Dilimi: 09:00 - 17:00 Mahalle: Taşkın Sokak



Aslanapa’da Elektrik Kesintileri

Ören - Köyün Kendisi: Saat Dilimi: 09:00 - 17:00 Mahalleler: Aşağı Mahalle: Çatal Çeşme Sokak, Çıkmaz Sokak, Çınar Sokak, Fırat Sokak, Kızılırmak Sokak, Koru Sokak, Malazgirt Sokak, Okul Sokak, Ören Sokak, Porsuk Sokak, Susam Sokak Bahçeli Sokak Yukarı Mahalle: Sıla Sokak, Başak Sokak, Çayır Sokak, Değirmen Sokak, Gonca Sokak, Meriç Sokak, Osmanlı Sokak, Sakarya Sokak, Saray Sokak, Yeşilırmak Sokak Tokul Köyü, Mehmet Kıvrak Un Değirmeni



Merkez Kütahya’da Elektrik Kesintileri

Bahçelievler: Saat Dilimi: 13:00 - 16:00 Mahalle: Ahmet Derin Bulvarı

Fındık - Köyün Kendisi: Saat Dilimi: 10:00 - 18:00 Mahalle: 1 Sokak

Ali Paşa: Gümüşlük Müzik Festivali’nde Ilya Itin ve Lorenzo Di Bella rüzgarı Saat Dilimi: 09:00 - 12:00 Mahalleler: Çamlıbahçe Sokak, Hükümet Cadde

Mecidiye: Saat Dilimi: 09:00 - 12:00 Mahalleler: Cumhuriyet Cadde, Hükümet Cadde, Org. Asım Gündüz Cadde



Elektrik kesintileriyle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, OEDAŞ’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler.