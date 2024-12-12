Meteoroloji verilerine göre, Kütahya 12 Aralık Perşembe günü hafif yağmurla başlayacak ve gün boyu çok bulutlu bir hava etkisini gösterecek. İşte detaylı saatlik hava durumu:

Sabah Saatleri:

Sabah 09.00 ile 12.00 arasında hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 5°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede olacak. Nem oranının %75 seviyelerinde seyredeceği bu saatlerde rüzgarın ortalama hızı 12 km/sa, maksimum hızı ise 29 km/sa olarak ölçülecek.

Öğle Saatleri:

12.00 ile 15.00 saatleri arasında havada yağış beklenmiyor. Çok bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık ise 7°C’ye yükselecek. Nem oranı %63’e düşerken rüzgarın maksimum hızı 32 km/sa olacak.

Akşamüstü:

15.00 ile 18.00 saatleri arasında hava yine çok bulutlu kalacak. Sıcaklık 5°C’ye düşerken, nem oranı %92’ye çıkacak. Bu saatlerde rüzgarın hızında artış bekleniyor ve maksimum hız 36 km/sa olacak.

Akşam ve Gece:

18.00 sonrası parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklık 3°C’ye düşecek, nem oranı ise %96’ya ulaşacak. Rüzgarın hızı 14 km/sa seviyelerine gerileyecek. Gece 21.00-24.00 saatleri arasında ise yine parçalı bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık 3°C, nem oranı ise %96 olarak ölçülecek. Bu saatlerde rüzgar iyice hafifleyerek maksimum 10 km/sa hızla esecek.

Kütahya genelinde dışarı çıkacak vatandaşların, özellikle sabah saatlerindeki hafif yağışa ve gün içinde artan neme karşı tedbirli olması öneriliyor. Rüzgar hızındaki değişiklikler de dikkate alınarak dikkatli olunması tavsiye ediliyor.