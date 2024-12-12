Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya’da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Çalışmaların, 14 Aralık 2024 tarihinde saat 13:30 ile 14:30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler
Elektrik kesintisi, Kütahya merkezinde Cumhuriyet ve Yenidoğan mahallelerinde bazı sokak ve caddeleri kapsayacak. İşte detaylı liste:
Cumhuriyet Mahallesi:
- Bozkurt Sokak
- Dilruba Sokak
- Esnaf Cadde
- Gülizar Sokak
- Karçiçeği Cadde
- Mevlüt Cadde
- Yunus Emre Cadde
Yenidoğan Mahallesi:
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- Cihan Sokak
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- Seren Sokak
- Akmescit Sokak
- Anafartalar Sokak
- Kafkas Sokak
- Pakçay Cadde
- Sırmalı Sokak
- Şehit J. Ütğm. Çağlayan Irmak Sokak
- Şehit Ütğm. Şinasi Doğu Sokak
- Şehit Yusuf Sokak
- Uslu Sokak
- Yeşim Sokak
Ayrıca, Zafer Kalkınma Ajansı ve Tekel İlköğretim Okulu da kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.
Çalışma Erken Tamamlanabilir
Osmangazi Elektrik yetkilileri, bakım çalışmalarının planlanan süreden önce tamamlanması durumunda, kesinti bitim saati beklenmeden elektrik hizmetinin yeniden sağlanacağını belirtti.
Vatandaşların, kesinti süresince tedbir alması ve planlamalarını buna göre yapması önemle hatırlatıldı. Daha fazla bilgi almak isteyenler, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin resmi iletişim kanallarını kullanabilir.