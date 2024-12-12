Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya’da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Çalışmaların, 14 Aralık 2024 tarihinde saat 13:30 ile 14:30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler

Elektrik kesintisi, Kütahya merkezinde Cumhuriyet ve Yenidoğan mahallelerinde bazı sokak ve caddeleri kapsayacak. İşte detaylı liste:

Cumhuriyet Mahallesi:

Bozkurt Sokak

Dilruba Sokak

Esnaf Cadde

Gülizar Sokak

Karçiçeği Cadde

Mevlüt Cadde

Yunus Emre Cadde

Yenidoğan Mahallesi:

Cihan Sokak

Seren Sokak

Akmescit Sokak

Anafartalar Sokak

Kafkas Sokak

Pakçay Cadde

Sırmalı Sokak

Şehit J. Ütğm. Çağlayan Irmak Sokak

Şehit Ütğm. Şinasi Doğu Sokak

Şehit Yusuf Sokak

Uslu Sokak

Yeşim Sokak

Ayrıca, Zafer Kalkınma Ajansı ve Tekel İlköğretim Okulu da kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Çalışma Erken Tamamlanabilir

Osmangazi Elektrik yetkilileri, bakım çalışmalarının planlanan süreden önce tamamlanması durumunda, kesinti bitim saati beklenmeden elektrik hizmetinin yeniden sağlanacağını belirtti.

Vatandaşların, kesinti süresince tedbir alması ve planlamalarını buna göre yapması önemle hatırlatıldı. Daha fazla bilgi almak isteyenler, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin resmi iletişim kanallarını kullanabilir.