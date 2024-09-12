Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 13 Eylül 2024 tarihinde yapılacak şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti, saat 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda ilan edilen saatten önce elektrik verilebileceği belirtildi.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler:

Merkez - Yeni Bosna: Yenibosna Sokak (1-18), Asım Yakış Cadde, Eskişehir Karayolu Bulvar, Osman Çakıcı Cadde, Yenibosna Yolu Cadde

Merkez - Kırgıllı: Adalı Sokak, Akyollar Cadde, Arılık Sokak, Aşkınalığı Sokak, Basra Cadde, Çukurluk Sokak, Değirmenyolu Cadde, Dümrek Sokak, Eren Sokak, Fındıklı Dere Mevkii Küme Evler, Güneş Enerji Panelleri (1-2 Küme Evler), Hekimoğlu Sokak, Kabristan Sokak, Karaardıç Sokak, Kayabaşı Cadde, Kırgıllı Yolu Cadde, Kocabaş Sokak, Kocakır Küme Evler, Körkuyu Sokak, Kuyubaşı Cadde, Mansur Sokak, Şehit İbrahim Karadeli Cadde, Yetim Sokak, Zigneti Sokak.

Bu kesintiden etkilenecek bazı tesisler arasında Kütahya Porselen Sanayi, Asanlar Seramik, Turkcell Bölge Trafik, Kütahya Belediyesi Tesisleri ve BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı Seydiköy Pig İstasyonu da bulunuyor.

OEDAŞ, vatandaşlardan ve işletmelerden elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri almalarını ve kesinti sonrası elektrik kullanımında dikkatli olmalarını istedi.