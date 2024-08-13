OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler aşağıdaki saatlerde ve bölgelerde gerçekleştirilecektir:
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Tavşanlı
- 08:30 - 13:00: Kuruçay Mahallesi'nin çeşitli sokakları ve Kuruçay-Kocapınar, Kuruçay-Ören, Kuruçay-Güzelyurt bölgeleri.
- 09:00 - 17:00: Kayıköy, Karacakış Plato Madencilik, Özmet Yem ve diğer belirtilen bölgeler.
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Kütahya Merkez
- 09:00 - 12:00: Balıklı Cadde, Pamuk Pazarı Sokak.
- 09:00 - 16:00: Hamidiye Mahallesi'nde birçok sokak.
- 09:20 - 10:20: Gaybi Efendi Mahallesi, Tavşanlı Karayolu Bulvarı.
- 13:00 - 16:00: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kış Sokak.
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Hisarcık
- 09:00 - 12:00: Dereköy Mahallesi, Gazi Sokak.
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Emet
- 09:00 - 17:00: Çerte Mahallesi, Fatih Sokak (Bu kesinti sadece Abaş Köyü'nde etkili olacak).
Elektrik kesintileri sırasında yaşanacak olası mağduriyetler için vatandaşların hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilir.
Editör: Sedef Didem Ezme