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Elektrik kesintileri sırasında yaşanacak olası mağduriyetler için vatandaşların hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler aşağıdaki saatlerde ve bölgelerde gerçekleştirilecektir:

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