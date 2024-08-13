Simav’da Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine teknoloji ve sigara bağımlılığı semineri Simav’da Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine teknoloji ve sigara bağımlılığı semineri

OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler aşağıdaki saatlerde ve bölgelerde gerçekleştirilecektir:

  • Tavşanlı

    • 08:30 - 13:00: Kuruçay Mahallesi'nin çeşitli sokakları ve Kuruçay-Kocapınar, Kuruçay-Ören, Kuruçay-Güzelyurt bölgeleri.
    • 09:00 - 17:00: Kayıköy, Karacakış Plato Madencilik, Özmet Yem ve diğer belirtilen bölgeler.

  • Kütahya Merkez

    • 09:00 - 12:00: Balıklı Cadde, Pamuk Pazarı Sokak.
    • 09:00 - 16:00: Hamidiye Mahallesi'nde birçok sokak.
    • 09:20 - 10:20: Gaybi Efendi Mahallesi, Tavşanlı Karayolu Bulvarı.
    • 13:00 - 16:00: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kış Sokak.

  • Hisarcık

    • 09:00 - 12:00: Dereköy Mahallesi, Gazi Sokak.

  • Emet

    • 09:00 - 17:00: Çerte Mahallesi, Fatih Sokak (Bu kesinti sadece Abaş Köyü'nde etkili olacak).

Elektrik kesintileri sırasında yaşanacak olası mağduriyetler için vatandaşların hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilir. 

Editör: Sedef Didem Ezme