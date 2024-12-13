Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 14 Aralık 2024 Cumartesi günü belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiler, sabah saat 09.00’da başlayıp akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektrik, belirtilen saatten önce verilebilecek.

Kesintinin yaşanacağı bölgeler şu şekilde sıralandı:

Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi ve çevresi

Ören Sokak (1’den 32’ye kadar olan sokaklar)

Sarıkız Caddesi

Melikşah Bulvarı

Çayır, Viran ve Türbe Caddeleri

Bahçelievler Caddesi

Memiş Yılman ve Mesut Erez Caddeleri

Parmakören Meydanı

Kışlayanı Mevkii Küme Evler

1453 Toplu Konut Alanı (4334, 4335, 4339, 4340 ve 4341 Ada Küme Evler)

Parmakören Cezaevi ve lojmanları

TRT İstanbul Bölge Vericileri

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi

Kütahya Belediyesi Parmakören Su Pompası

Turgutlar Köyü ve Mehmet Akif Ersoy Soğukçeşme Mahallesi de kesinti kapsamına dahil edildi.

Ayrıca, bölgedeki kritik tesisler de elektrik kesintisinden etkilenecek. Bu tesisler arasında Parmakören Cezaevi, Cezaevi Yerleşkesi, Şenol Sekizli Orman Ürünleri, İÇAS Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelikler Kalker Sahası ve 231 No’lu Hava Radar Kıta Komutanlığı yer alıyor.

Vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması ve planlamalarını buna göre yapması öneriliyor. Detaylı bilgi için OEDAŞ müşteri hizmetleriyle iletişime geçilebilir.