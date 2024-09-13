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Halkımızın tedbirli olması ve kesinti süresi boyunca elektrikli cihazlarını güvenli şekilde kullanmaları önem arz etmektedir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Eylül 2024 tarihinde, saat 10:00 ile 11:00 arasında belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar erken tamamlandığı takdirde, ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

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