Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Eylül 2024 tarihinde, saat 10:00 ile 11:00 arasında belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar erken tamamlandığı takdirde, ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Elektrik Kesintisinin Yaşanacağı Bölgeler:

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  • Merkez - Perli: 1. Perli Sokak'tan 34. Perli Sokak'a kadar
  • Albayrak Caddesi
  • Birlik Caddesi
  • Bülbül Caddesi
  • Değirmen Adası Mevkii Sokak
  • Kırçiçeği Caddesi
  • Kütahya Perli Yolu Caddesi
  • Mekke Caddesi
  • Morgül Caddesi
  • Pınarbaşı 1 ve Pınarbaşı Caddeleri
  • Vatan Caddesi
  • Hamza Aktaş Çiftlik
  • Katı Atık Bertaraf Tesisleri TR
  • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
  • Ritim Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
  • Kumob Marangozlar Sitesi
  • Cengiz Erkan

Halkımızın tedbirli olması ve kesinti süresi boyunca elektrikli cihazlarını güvenli şekilde kullanmaları önem arz etmektedir.

Editör: Sedef Didem Ezme