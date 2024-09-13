Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Eylül 2024 tarihinde, saat 10:00 ile 11:00 arasında belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar erken tamamlandığı takdirde, ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Elektrik Kesintisinin Yaşanacağı Bölgeler:
- Merkez - Perli: 1. Perli Sokak'tan 34. Perli Sokak'a kadar
- Albayrak Caddesi
- Birlik Caddesi
- Bülbül Caddesi
- Değirmen Adası Mevkii Sokak
- Kırçiçeği Caddesi
- Kütahya Perli Yolu Caddesi
- Mekke Caddesi
- Morgül Caddesi
- Pınarbaşı 1 ve Pınarbaşı Caddeleri
- Vatan Caddesi
- Hamza Aktaş Çiftlik
- Katı Atık Bertaraf Tesisleri TR
- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
- Ritim Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
- Kumob Marangozlar Sitesi
- Cengiz Erkan
Halkımızın tedbirli olması ve kesinti süresi boyunca elektrikli cihazlarını güvenli şekilde kullanmaları önem arz etmektedir.
Editör: Sedef Didem Ezme