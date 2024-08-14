OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler farklı bölgelerde ve sürelerde gerçekleşecek. İşte ayrıntılar:
Kütahya Merkez’de Elektrik Kesintisi:
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09:00 - 12:00
Alipaşa: Fuatpaşa Cadde, Hükümet Cadde
Mecidiye: Cumhuriyet Cadde, Çaprazbahçe Sokak, Hükümet Cadde, Org. Asım Gündüz Cadde
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09:00 - 16:00
Börekçiler: Ahi Erbasan Cadde
Hamidiye: 2. Cami Sokak, Behti Çayı Sokak, Beşikkaya Cadde, Develi Sokak, Doğan Cadde, Gökçimen Sokak, Hacı Okka Cadde, Hıdırlık Sokak, İki Kuyular Sokak, Kartal Sokak, Menekşe Sokak, Salıncak Sokak, Temiz Sokak
G. Kemal: 1. Banka Sokak, 2. Banka Sokak, 2. Çıkmaz Sokak, Ahi Erbasan Cadde, Çıra Sokak, Dilara Sokak, Köşebaşı Sokak, Sinema Sokak, Tezgah Sokak
Saray: 2. Gümüşeşik Sokak, Firaki Sokak, Fuatpaşa Cadde, Kahve Sokak, Mahvel Sokak, Salih Sokak, Spor Cadde, Şehit Sami Sarı Sokak, Türbe Sokak
Maltepe: Emniyet Sokak, Lale Sokak, Maltepe Cadde, Nirengi Sokak, Pilot Cadde, Sırt Sokak, Şeker Sokak, Yıldız Sokak
30 Ağustos: 2. Meriç Sokak, Cengiz Topel Cadde, Pilot Cadde, Şehit Harun Kahya Sokak, Kızıl Elma Sokak, Kızıl Elma Aralığı Sokak, Evliya Çelebi İş Merkezi
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13:00 - 16:00
Gaybieffendi: Atatürk Bulvarı, Desdi Sokak
Yıldırım Beyazıt: Atatürk Bulvarı
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16:00 - 18:00
Evliya Çelebi: 1. Hatip Sokak, Ardıç Sokak, Çam Sokak, Ekenpaşa Cadde, Gürgen Sokak, İlim Sokak, M. Tulum Sokak, Meşe Sokak, Nafia Garaj Yolu Cadde, Nar Çiçeği Sokak, Sakız Sokak, Toprak Sokak
Tavşanlı’da Elektrik Kesintisi:
- 09:00 - 17:00
Merkez: Çardaklı - Atatürk Cadde, Alim Sokak, Çakmacık Sokak, Çardaklı Yolu Cadde, Çeşmebaşı Cadde, Ensar Sokak, Hocanın Cadde, Küçükkır Sokak, Özbek Sokak, Uzlar Sokak, Yaver Sokak
Balıköy: Balıköy-Kışla - Gazi Sokak
Emet’te Elektrik Kesintisi:
- 09:00 - 17:00
Örencik - Ali Paşa: Ali Efendi Çıkmazı Sokak, Ali Paşa Sokak, Demirci Sokak, Dübük Çıkmazı Sokak, Dübük Sokak, Gediz Sokak, Hamam Sokak, Kadılar Avlusu Çıkmazı Sokak, Karanlık Sokak, Kayaaltı Sokak, Mezaraltı Sokak, Millî Egemenlik Sokak, Musa Çıkmazı Sokak, Poyraz Sokak, Tavşanlı Sokak, Yayla Sokak
Çarşı: Aliaga Çıkmazı Sokak, Banka Sokak, Belediye Sokak, Çavuş Sokak, Çıkmaz Sokak, Gediz Sokak, Kayaaltı Sokak, Millî Egemenlik Sokak, Tavşanlı Sokak
Yeni: Ali Paşa Sokak, Anıt Sokak, Dobur Sokak, Hafızlar Çıkmazı Sokak, Işık Sokak, Kurs Sokak, Küçük Yaka Sokak, Küçükyaka Sokak, Menekşe Sokak, Millî Egemenlik Sokak, Papatya Sokak, Poyraz Sokak, Rüzgar Sokak, Sağlık Sokak, Tepecik Sokak
Aydıncık - Cumhuriyet: Çavuş Sokak, Çıkmaz Sokak, Dedeler Sokak, Demirci Sokak, Dikmen Sokak, Esmen Sokak, Fatih Sokak, Hürriyet Sokak, İslam Sokak, İstiklal Sokak, Kavacık Sokak, KD Sokak, Konak Sokak, Kütahya Sokak, Menderes Sokak, Meydan Sokak, Mezar Sokak, Park Sokak, Paşa Sokak, Sofular Sokak, Sürmeç Sokak, Şerifali Sokak
Meydan: Asma Sokak, Atatürk Sokak, Çapraz Sokak, Çeşme Sokak, Çıkmaz Sokak, Çimen Sokak, Dere Sokak, Efe Sokak, Esen Sokak, Evren Sokak, İstiklal Sokak, Kısa Sokak, Kiraz Sokak, Mazlum Sokak, Menderes Sokak, Parlak Sokak, Polatkan Sokak, Saray Sokak, Tepe Sokak, Üçevler Sokak, Yeşiltepe Sokak
Çerte - Fatih: Akbayır Yolu Sokak, Atasever Sokak, Cami Sokak, Emet Sokak, Kütahya Sokak, Menderes Sokak, Özcan Sokak, Parlak Sokak
Çerte - Yıldırım: Akbayır Yolu Sokak, Arlı Merkezi Sokak, Cami Sokak, Gölet Sokak, Gölet Yolu Sokak, Hızar Sokak, Karakaş Sokak, Katip Sokak, Koyuncu Sokak, Kütahya Sokak, Okul Sokak, Ömer Faki Yolu Sokak, Yel Sokak
Emet Çerte Köyü, Aydıncık Köyü, Düşecek Köyü, Ömerfaki Köyü, Örencik Köyü, Kalfalar Köyü, Abaş Köyü, Kızık Köyü, Botaş Çerte Yanı, RTE2 GES, RTE3 GES
Aslanapa’da Elektrik Kesintisi:
- 10:00 - 12:00
Merkez - Pınarbaşı: 1 Sokak, 10 Sokak, 11 Sokak, 12 Sokak, 13 Sokak, 14 Sokak, 15 Sokak, 16 Sokak, 17 Sokak, 18 Sokak, 19 Sokak, 2 Sokak, 20 Sokak, 21 Sokak, 22 Sokak, 23 Sokak, 24 Sokak, 25 Sokak, 26 Cadde, 27 Cadde, 3 Sokak, 4 Sokak, 5 Sokak, 6 Sokak, 7 Sokak, 8 Sokak, 9 Sokak, Pınarbaşı Dördüncü Sokak, Pınarbaşı İkinci Sokak, Pınarbaşı Meydan Sokak, Pınarbaşı Üçüncü Sokak
Yalnızsaray: Yalnızsaray Mahallesi Küme Evler, Yalnızsaray Mahallesi Sokak
Ören - Köyü: Aşağı Mah. Çatal Çeşme Sokak, Aşağı Mah. Çıkmaz Sokak, Aşağı Mah. Çınar Sokak, Aşağı Mah. Fırat Sokak, Aşağı Mah. Kızılırmak Sokak, Aşağı Mah. Koru Sokak, Aşağı Mah. Malazgirt Sokak, Aşağı Mah. Okul Sokak, Aşağı Mah. Ören Sokak, Aşağı Mah. Porsuk Sokak, Aşağı Mah. Susam Sokak, Bahçeli Sokak, Yukarı Mah. Sıla Sokak, Yukarı Mah. Başak Sokak, Yukarı Mah. Çayır Sokak, Yukarı Mah. Değirmen Sokak, Yukarı Mah. Gonca Sokak, Yukarı Mah. Meriç Sokak, Yukarı Mah. Osmanlı Sokak, Yukarı Mah. Sakarya Sokak, Yukarı Mah. Saray Sokak, Yukarı Mah. Yeşilırmak Sokak
Kureyşler - Köyü: 1 Sok