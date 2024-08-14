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OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler farklı bölgelerde ve sürelerde gerçekleşecek. İşte ayrıntılar:

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