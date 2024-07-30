Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında gerçekleştirilen 15. Etap Projeleri Lansman Toplantısı, Başkan Eyüp Kahveci'nin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, KKYDP’nin tarım ve kırsal kalkınma üzerindeki etkileri ve desteklenen projelere dair bilgiler paylaşıldı.

Toplantının içeriği

2006 yılından bu yana ülke genelinde uygulanan KKYDP’nin 15. Etap Projeleri Lansman Toplantısı, çiftçilerin refah düzeyinin artırılması, katma değerli ürünlerin üretimi ve tarım entegrasyonunun sağlanması gibi önemli konuları ele aldı. Toplantıda, programa dahil edilen projeler, istihdam oranları, hibe destekleri ve bütçeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Başkan Kahveci’den açıklamalar

Başkan Eyüp Kahveci, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu yatırımın Kütahya’mıza çok değer katacağını biliyoruz. Arzumuz; yatırımcılarımızın, devletimizin de desteğiyle ciddi bir şekilde yol almalarıdır. Bir şehirde, sanayi olduğu kadar tarımın da olması büyük bir gerekliliktir" şeklinde ifadelerde bulundu. Kahveci, KKYDP’nin bölgesel kalkınmaya olan katkısını vurguladı.

İmza ve ödül töreni

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından, yatırımcılarla hibe sözleşmelerinin imzalanmasıyla devam etti. Ayrıca, il protokolü tarafından istihdama en fazla katkı sağlayan firmalara ödüller takdim edildi.