Kütahya Valiliği ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gazilerin Gözünden 15 Temmuz" paneli, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişiminin önemi ve halkın destansı direnişi ele alındı.

Vali Musa Işın'ın açıklamaları

Kütahya Valisi Musa Işın, panelde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesi olduğunu belirtti. Bazı çevrelerin 15 Temmuz için kullandığı "tiyatro" ve "danışıklı dövüş" ifadelerine sert tepki gösteren Işın, şunları söyledi:

"Bizim 250'nin üzerinde şehidimiz, 2 binin üzerinde gazimiz var. Hangi vicdansız, 'Gelin karşılıklı bunu yapalım, buradan güç devşirelim' diyebilir? Cumhurbaşkanı'mızın Marmaris'te bulunduğu otel kurşunlandı, orada 2 yakın koruması şehit oldu. 15 Temmuz, Türkiye'nin ikinci kurtuluşudur. Bu kurtuluşun önderi de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Işın, FETÖ'nün Amerika ve İsrail adına hareket eden bir örgüt olduğunu ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye'yi bu ülkelere teslim edeceğini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın görüşleri

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz'un ikinci büyük halk devrimi olduğunu ifade etti. Kızıltoprak, darbe girişiminin FETÖ'cü çete tarafından dışa bağımlı bir işgal girişimi olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

"Bu girişim, demokratik merkezi yok etmeyi ve Türkiye'nin bütünlüğünü parçalamayı hedefliyordu. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliğinde demokratik merkez güçlü bir tepki gösterdi. Halk, canını hiçe sayarak destansı bir direniş sergiledi ve bu darbe girişimini yerle bir etti. Tüm dünya, bu olayla tarihin en büyük halk devrimlerinden birine tanıklık etti."

Panelde, 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat, Sabri Gündüz, Ali Karayiğit ve Orçun Şekercioğlu, o gece yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Gazilerin anlatımlarının ardından, Doç. Dr. Erkan Çav, Dr. Halil İbrahim Erbay ve Dr. Lütfi Özşahin, 15 Temmuz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.