Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyuruya göre, çeşitli ilçelerde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin şebeke tesis, bakım onarım ve arıza gibi nedenlerle gerçekleştirileceği belirtildi.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saat dilimleri şu şekilde:

09:00 - 12:00 saatleri arasında, Kütahya Merkez Balıklı bölgesinde; Balıklı Caddesi, Osmanlı Caddesi ve Tolon Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

09:30 - 15:30 saatleri arasında, Merkez Hamidiye ve Mecidiye bölgelerinde; 2. Cami Sokak, Behtişe Çayı Sokak, Beşikkaya Caddesi, Develli Sokak, Doğan Caddesi, Gökçimen Sokak, Hacı Okka Caddesi, Hıdırlık Sokak, İki Kuyular Sokak, Kartal Sokak, Menekşe Sokak, Salıncak Sokak, Temiz Sokak, Ahı Erbasan Caddesi, Behdi Sokak, Mescit Önü Sokak ve Desen Sokak'ta kesinti yaşanacak.

11:00 - 14:00 saatleri arasında, Ahiler, Göçeri, Kumluurt ve Teşvikli köylerinde; 1 Sokak'tan 11 Sokak'a kadar birçok sokakta elektrik kesintisi olacak.

13:00 - 16:00 saatleri arasında, Merkez Servi bölgesinde; Atatürk Bulvarı, Ethem Erdönç Sokak ve Kerim Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintilerinin süresi, yapılan bakım çalışmalarının erken tamamlanmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kesintilerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilgili bölgelerdeki vatandaşların hazırlıklı olmaları öneriliyor.