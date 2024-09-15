Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında 16 Eylül 2024 Pazartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında çeşitli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmaların belirtilen saatlerden önce tamamlanması halinde elektrik, daha erken bir zamanda verilebilecek.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler:
- Arslanlı Köyü: 1-18 numaralı sokaklar
- Merkez Darıca Köyü
- Merkez Arslanlı Köyü
- Merkez Mahmudiye Köyü
- Tavşanlı Gazelyakup Köyü
- Merkez Kıranşeyh Köyü
- Tavşanlı Eğriöz Köyü
- Karsak Köyü
- Yeni Arslanlı Köyü
- Sulu Köy
- Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.
- Startek GES
- Gazelyakup Avea Vodafone Evrensel İş Ortaklığı
- Eğrigöz Turkcell İletişim A.Ş.
- Bakırçay Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Çalışmaların belirtilen saatte tamamlanmasının ardından elektrik tekrar sağlanacak. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme