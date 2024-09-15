Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında 16 Eylül 2024 Pazartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında çeşitli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmaların belirtilen saatlerden önce tamamlanması halinde elektrik, daha erken bir zamanda verilebilecek.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler:

Arslanlı Köyü : 1-18 numaralı sokaklar

: 1-18 numaralı sokaklar Merkez Darıca Köyü

Merkez Arslanlı Köyü

Merkez Mahmudiye Köyü

Tavşanlı Gazelyakup Köyü

Merkez Kıranşeyh Köyü

Tavşanlı Eğriöz Köyü

Karsak Köyü

Yeni Arslanlı Köyü

Sulu Köy

Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.

Startek GES

Gazelyakup Avea Vodafone Evrensel İş Ortaklığı

Eğrigöz Turkcell İletişim A.Ş.

Bakırçay Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Çalışmaların belirtilen saatte tamamlanmasının ardından elektrik tekrar sağlanacak. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz.