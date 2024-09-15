Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında 16 Eylül 2024 Pazartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında çeşitli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmaların belirtilen saatlerden önce tamamlanması halinde elektrik, daha erken bir zamanda verilebilecek.

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Elektrik kesintisinin uygulanacağı bölgeler:

  • Arslanlı Köyü: 1-18 numaralı sokaklar
  • Merkez Darıca Köyü
  • Merkez Arslanlı Köyü
  • Merkez Mahmudiye Köyü
  • Tavşanlı Gazelyakup Köyü
  • Merkez Kıranşeyh Köyü
  • Tavşanlı Eğriöz Köyü
  • Karsak Köyü
  • Yeni Arslanlı Köyü
  • Sulu Köy
  • Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.
  • Startek GES
  • Gazelyakup Avea Vodafone Evrensel İş Ortaklığı
  • Eğrigöz Turkcell İletişim A.Ş.
  • Bakırçay Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

Çalışmaların belirtilen saatte tamamlanmasının ardından elektrik tekrar sağlanacak. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz.

Editör: Sedef Didem Ezme