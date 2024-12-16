Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 17 Aralık 2024 Salı günü yapılacak şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya’nın belirli bölgelerinde geçici elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kesinti Detayları

Tarih : 12 Aralık 2024, Perşembe

: 12 Aralık 2024, Perşembe Saatler : 11:00 - 13:00

: 11:00 - 13:00 Etkilenen Mahalle ve Sokaklar : Merkez - 100. Yıl Mahallesi Aktuğ Sokak Alaca Sokak Alay Sokak Fırtına Sokak Rüzgarlı Sokak Samyeli Sokak Üzümlü Sokak

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Çalışmalar Erken Tamamlanabilir

Yetkililer, çalışmaların planlanandan önce tamamlanması halinde elektrik kesintisinin belirtilen süreden daha erken sona erebileceğini belirtti. Kesintiyle ilgili detaylı bilgi ve destek almak isteyen vatandaşlar, OEDAŞ müşteri hizmetlerine ulaşabilir.

Vatandaşlara Öneriler

Elektrik kesintisi sırasında cihazların güvenliğini sağlamak için prizlerin kapalı tutulması ve elektrikli ekipmanların kullanılmaması öneriliyor. Planlı kesinti saatleri göz önünde bulundurularak günlük işlerin buna göre organize edilmesi önem taşıyor.

Herkesin bu kesintiyle ilgili tedbir alması ve gerektiğinde iletişim kanallarını kullanması tavsiye edilir.