Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), şebeke tesis ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 17 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, sabah 09:30’da başlayacak ve akşam 17:30’a kadar sürecek.
Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şu şekilde:
- Seyitömer - Gültepe: Ufuk Sokak
- Merkez: Kepez Köyü, Kızık Köyü, Kızılcakaya Köyü, Ağızören Köyü, Doğa Köyü, Kükürt Köyü, İshakçılar Köyü, Köp. Ağaç Köyü, Yakaca Köyü, Cavit Demirtaş
- Seyitömer İçme Suyu, Kütahya Bel Yoncalı İçme Suyu, Kütahya ILI Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Turkcell Verici TR, Ayka Madencilik, Doğaköy GES Tesisleri
- Rıfat Arar, Ahmet Ay ve köylerin sulama sistemleri de kesintiden etkilenecek.
Yetkililer, çalışmaların erken tamamlanması durumunda, ilan edilen bitiş saatine kadar beklenmeden elektrik verileceğini belirtti. Vatandaşların, planlanan kesintiden dolayı gerekli önlemleri almaları tavsiye edilmektedir.
Editör: Sedef Didem Ezme