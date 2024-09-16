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Yetkililer, çalışmaların erken tamamlanması durumunda, ilan edilen bitiş saatine kadar beklenmeden elektrik verileceğini belirtti. Vatandaşların, planlanan kesintiden dolayı gerekli önlemleri almaları tavsiye edilmektedir.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şu şekilde:

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ( OEDAŞ ), şebeke tesis ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 17 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, sabah 09:30’da başlayacak ve akşam 17:30’a kadar sürecek.

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