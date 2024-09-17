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Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrik, belirtilen saatten önce verilebilecek. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 18 Eylül 2024 tarihinde belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti, sabah 09:30'da başlayıp akşam 17:30'a kadar sürecek. Planlı kesinti kapsamındaki bölgeler şunlardır:

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