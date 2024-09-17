Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 18 Eylül 2024 tarihinde belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti, sabah 09:30'da başlayıp akşam 17:30'a kadar sürecek. Planlı kesinti kapsamındaki bölgeler şunlardır:
- Doğluşah - Merkez: Aydınlık Sokak, Bahçeli Sokak, Cumhuriyet Cadde, Çapraz Sokak, Çeşmeli Sokak, Çimen Sokak, Depo Sokak, Göbet Sokak, Haşşık Sokak, İğdeli Sokak, Kalp Sokak, KD Sokak, Konak Sokak, Kuyu Sokak, Olcak Sokak, Savak Sokak, Tekke Sokak, Yan Sokak, Yeşil Sokak
- Kırsal Bölgeler: Söğüt Köyü, Sabuncu Bayramşah Köyü, Sökmen Köyü, Kozluca Köyü, Uluköy, Doğuluşah Köyü, Çobanlar Köyü, İnli Köyü, Sabuncu Bayat Köyü
- Kurum ve Tesisler: Uluköy Toprak Sulamaları, GSM Operatörleri Vericileri, Ali Gürbüz, TCDD Uluköy Tren İstasyonu, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Kırgıllı İçme Suyu, Türkmen Su Dolum Tesisleri
Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrik, belirtilen saatten önce verilebilecek. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme