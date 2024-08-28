Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, cip ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç motokurye, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

25 yaşındaki H.İ.Ö. yönetimindeki yabancı plakalı cip ile 18 yaşındaki motokurye Talha Koşmaz’ın kullandığı motosiklet, 25 Ağustos’ta Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Koşmaz başından ağır yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine hızla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Talha Koşmaz’a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Koşmaz, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Koşmaz, kazanın üzerinden 2 gün geçtikten sonra hayatını kaybetti.

Cip sürücüsü serbest bırakıldı

Kazanın ardından, cip sürücüsü H.İ.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan soruşturmanın ardından H.İ.Ö., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.