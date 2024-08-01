OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli ilçelerde ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte detaylar:

Kütahya Merkez Elektrik Kesintisi

Saat Aralığı: 10:00 - 15:00

Kütahya'da kırmızı ışık ihlali trafik kazasına yol açtı: 3 yaralı Kütahya'da kırmızı ışık ihlali trafik kazasına yol açtı: 3 yaralı

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

  • 10. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
    1. Enne Sokak
  • Baraj Yolu Cadde
  • Dağıstanlı Cadde
  • Eşrefoğlu Cadde
  • Karamanoğlu Cadde
  • Osmanoğlu-1 Cadde
  • Osmanoğlu-2 Cadde

Tavşanlı Elektrik Kesintisi

Saat Aralığı: 09:00 - 17:00

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

  • Balıköy
  • Balıköy-Kadı
  • Menekşe Sokak (Bu kesinti sadece Erikli Köyü'nü kapsayacaktır.)

Elektrik Kesintisi Süresi ve Genel Bilgiler

  • Kütahya Merkez: 5 saat sürecek.
  • Tavşanlı: 8 saat sürecek.

Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmektedir ve vatandaşların bu süre zarfında elektrikten mahrum kalacakları öngörülmektedir. 

Editör: Sedef Didem Ezme