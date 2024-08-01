OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli ilçelerde ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte detaylar:
Kütahya Merkez Elektrik Kesintisi
Saat Aralığı: 10:00 - 15:00
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
- 10. Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
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- Enne Sokak
- Baraj Yolu Cadde
- Dağıstanlı Cadde
- Eşrefoğlu Cadde
- Karamanoğlu Cadde
- Osmanoğlu-1 Cadde
- Osmanoğlu-2 Cadde
Tavşanlı Elektrik Kesintisi
Saat Aralığı: 09:00 - 17:00
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
- Balıköy
- Balıköy-Kadı
- Menekşe Sokak (Bu kesinti sadece Erikli Köyü'nü kapsayacaktır.)
Elektrik Kesintisi Süresi ve Genel Bilgiler
- Kütahya Merkez: 5 saat sürecek.
- Tavşanlı: 8 saat sürecek.
Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmektedir ve vatandaşların bu süre zarfında elektrikten mahrum kalacakları öngörülmektedir.
Editör: Sedef Didem Ezme