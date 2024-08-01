OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli ilçelerde ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte detaylar:

Saat Aralığı: 10:00 - 15:00

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

10. Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Enne Sokak

Baraj Yolu Cadde

Dağıstanlı Cadde

Eşrefoğlu Cadde

Karamanoğlu Cadde

Osmanoğlu-1 Cadde

Osmanoğlu-2 Cadde

Tavşanlı Elektrik Kesintisi

Saat Aralığı: 09:00 - 17:00

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

Balıköy

Balıköy-Kadı

Menekşe Sokak (Bu kesinti sadece Erikli Köyü'nü kapsayacaktır.)

Elektrik Kesintisi Süresi ve Genel Bilgiler

Kütahya Merkez: 5 saat sürecek.

5 saat sürecek. Tavşanlı: 8 saat sürecek.

Kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmektedir ve vatandaşların bu süre zarfında elektrikten mahrum kalacakları öngörülmektedir.