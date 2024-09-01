Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., planlı şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, saat 13:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek ve belirtilen süre zarfında aşağıdaki bölgelerde elektrik verilemeyecek:
- 75. Yıl Mahallesi:
- Anıl-1 Sokak
- Anıl-2 Sokak
- Bekir Sıtkı Paşa Caddesi
- Dumlupınar Bulvarı
- Naime Öniz Sokak
- Seyfi Efendi Sokak
- Şehit Asb. Burhan Baykal Sokak
- Şehit Uzm. Çvş. Turgut Gündüz Caddesi
Yapılan açıklamada, çalışmaların planlanandan erken tamamlanması durumunda, ilan edilen bitiş saati beklenmeksizin elektrik verileceği belirtildi. Kesintiden etkilenecek olan vatandaşların önceden tedbir alması önerildi.
Editör: Sedef Didem Ezme