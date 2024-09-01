Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., planlı şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, saat 13:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek ve belirtilen süre zarfında aşağıdaki bölgelerde elektrik verilemeyecek:

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  • 75. Yıl Mahallesi:
    • Anıl-1 Sokak
    • Anıl-2 Sokak
    • Bekir Sıtkı Paşa Caddesi
    • Dumlupınar Bulvarı
    • Naime Öniz Sokak
    • Seyfi Efendi Sokak
    • Şehit Asb. Burhan Baykal Sokak
    • Şehit Uzm. Çvş. Turgut Gündüz Caddesi

Yapılan açıklamada, çalışmaların planlanandan erken tamamlanması durumunda, ilan edilen bitiş saati beklenmeksizin elektrik verileceği belirtildi. Kesintiden etkilenecek olan vatandaşların önceden tedbir alması önerildi.

Editör: Sedef Didem Ezme