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Yapılan açıklamada, çalışmaların planlanandan erken tamamlanması durumunda, ilan edilen bitiş saati beklenmeksizin elektrik verileceği belirtildi. Kesintiden etkilenecek olan vatandaşların önceden tedbir alması önerildi.

Başkan Ferdi Zeyrek, Demirci’de muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Ferdi Zeyrek, Demirci’de muhtarlarla bir araya geldi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., planlı şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, saat 13:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek ve belirtilen süre zarfında aşağıdaki bölgelerde elektrik verilemeyecek:

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