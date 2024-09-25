Fatih Mahallesi Perşembe Pazarı'nda kurulan etkinlik, bu yıl yaklaşık 250 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir ilgi gördü.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, pazarda 300'e yakın esnafın stant açtığını belirtti. Akgün, organizasyonun başarıyla gerçekleştiğini ve yoğun bir katılım olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Kütahya Antika Pazarımız 20. defa açıldı. Ege Bölgesi’nin en büyük antika pazarı şu anda Kütahya’da kuruluyor. Katılım oldukça yoğun, bu durum bizleri çok mutlu etti."

Pazar esnafı ve ziyaretçilerin memnuniyeti dikkat çekerken, Kütahya Antikacılar Derneği, pazarda kapalı bir alan talebinde bulundu. Adem Akgün, "Kış şartlarında zorluk yaşıyoruz, bu yüzden kapalı bir pazar alanı istiyoruz. Ayrıca Kütahya’yı temsil edecek bir dernek binası talebimiz var," dedi.

Antika Pazarı, nostaljik eşyalar, koleksiyon parçaları ve tarihe tanıklık eden nadir objelerle antika tutkunlarına zengin bir alışveriş deneyimi sundu. Pazarda stant açan antikacılar da ziyaretçilerin ilgisinden memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür organizasyonların daha sık düzenlenmesi gerektiğini belirtti.