Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında planlanmakta olup, etkilenecek mahalle ve sokaklar aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Kesinti Yaşanacak Bölgeler:

Merkez - Bölücek: 1. Bölcek Sokak’tan 35. Bölcek Sokak’a kadar tüm sokaklar, Adil Sokak, Bölcek-Okçu Yolu Sokak, Çayyeri 1. ve 2. Caddeler, Harmanyeri 1. ve 2. Caddeler, Hekim Sinan Bulvarı, Kanal Yolu Caddesi, Memiş Yılman Caddesi, Okçu-Güveççi Yolu Caddesi, Okul Caddesi, Pakçeşme Caddesi, Pir Ahmet Caddesi, Sarıtaş Caddesi, Şenyuva Sokak, Tavşanlı Karayolu Bulvarı, Tilkiini Mevkii 3. ve 4. Sokaklar, Yolçatı Caddesi.

Merkez - Şair Şeyhi Dumlupınar: 1. Beyaz Lale Sokak’tan 6. Beyaz Lale Sokak’a kadar tüm sokaklar, Ark Altı 3. Sokak, Aşağıevler Sokak, Bunarlar Çıkmazı Sokak, Dumlular Sokak, Erbüyürler Sokak, Hekim Sinan Bulvarı, Mostar Caddesi, Sıla Caddesi, Söğütdibi 1. Sokak, Tavşanlı Karayolu Bulvarı, Üstün Sokak, Yaren Sokak, Yusuf Sinan Caddesi.

Merkez - Kirazpınar: 1. Akdeniz Sokak’tan 12. Kirazpınar Sokak’a kadar tüm sokaklar, Karadeniz Sokaklar, Tavşanlı Karayolu Bulvarı.

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Kurum ve İşletmeler: Bereket Un ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Sicim Plastik A.Ş., Özçınarlar Petrol Ltd. Şti., Gürkan Tic. İnş. Tes. Malz. Ltd. Şti., SMB Grup Dondurma Dağıtım, HS Yıldırım Ulaştırma Ltd. Şti., Çinigaz Doğalgaz Dağ. San. Tic. A.Ş. Kütahya Şubesi, DSi 34. Şube Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi Uydukent, GSM Vericileri, Özüm Gıda San. ve Tic. A.Ş., İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri, Hezar Dinari Yurt Müdürlüğü, Kütahya Gönen Ticaret, Özel Doruk Sağlık Hizmetleri, BG Atabey Davet ve Düğün İşletmeciliği, Aytaçlar İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. A.Ş., Kütahya Külliye Kurs ve Okul Taleplerine Yardım Derneği, Özmaltas Yalçın Ders. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tulu Porselen ve Endüstriyel Mutfak Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.

Çalışmaların planlanan saatten önce tamamlanması durumunda, elektrik kesintisi ilan edilen saatten önce sonlandırılabilir. Vatandaşların mağdur olmamaları için önlemler almaları önemle tavsiye edilmektedir.