OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, farklı ilçelerde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin planlandığı saatler ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylar vatandaşların dikkatine sunuldu.

Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:

Kütahya Merkez : 09:00 - 12:00 saatleri arasında bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacak. Kesintinin, Merkez ilçesindeki Çukurca ve Köprübaşı mahallelerini etkilemesi bekleniyor.

Tavşanlı : 10:00 - 14:00 saatleri arasında Tavşanlı ilçesinin Bağlar ve İsmailbey mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Emet : 08:00 - 11:00 saatleri arasında Emet ilçesinin Çukurköy ve Karakuyu mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.

Simav: 13:00 - 16:00 saatleri arasında Simav ilçesindeki Yeni Mahalle ve Gülpınar bölgelerinde elektrik kesintisi planlanıyor.

Kesintilerin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtiliyor. Vatandaşlar, bu süre zarfında elektrikle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için önceden hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

Detaylı Bilgi ve Güncellemeler:

Kütahya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kesintilerle ilgili güncellemeleri takip etmek için OEDAŞ'ın resmi internet sitesine başvurabilirsiniz.