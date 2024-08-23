Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından planlanan bu kesinti, şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sabah saat 09:00'da başlayıp akşam 17:00'ye kadar sürecek.

Kesinti, özellikle Emet ve Tavşanlı ilçelerini etkileyecek. Emet’te Akbayır Yolu Sokak, Atasever Sokak, Tepecik Köyü, Kalfalar Köyü gibi bölgeler elektrik kesintisinden etkilenecek. Ayrıca, Tavşanlı’da Dağçeşme Mahallesi ve çevresindeki sokaklar ile Tavşanlı Devlet Hastanesi ve bazı okullar da bu kesintiden nasibini alacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, kesintinin yapılacağı bölgelerde şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmalarının planlandığını belirtti. Çalışmaların planlanan saatten önce tamamlanması durumunda ise elektrik, belirlenen süre dolmadan yeniden verilecek.