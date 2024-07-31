Kütahya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 10 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nün İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, çevre yolu üzerinde durdurulan bir özel araçta narkotik köpeği ‘Thor’ yardımıyla yapılan aramada, eroin maddesi bulundu.

Operasyon detayları

Olayla ilgili olarak Ö.Ç. (36) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin adli makamlara sevk edilmek üzere işlemleri devam ediyor. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu bildirildi.