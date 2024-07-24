Elektrik kesintisi yüzünden mağduriyet yaşayan vatandaşlar, Kütahya'da elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili araştırmalar yapıyor. OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü Kütahya'nın bazı ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Kütahya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler:

Kütahya Aslanapa Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 17:00

Bölgeler: Ören Köyü (Yukarı Mahalle, Yeşilırmak Sokak)

Kütahya Tavşanlı Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 17:00

Bölgeler: Tunçbilek ve Demirbilek Mahalleleri (Acar Sokak, Akçaalan Sokak, Aldemir Sokak, Alim Sokak, Atlı Sokak, Bahçeli Sokak, Başağalar Sokak, Başbey Sokak, Bilgili Sokak, Bodur Sokak, Bozbelen Sokak, Büyükküme Evler, Çakır Sokak, Çanakkale Şehidi Hasan Kaya Sokak, Çatalçam Cadde, Çaytepe Sokak, Çelik Sokak, Çete Sokak, Çevik Sokak, Damatlar Sokak, Demirbilek Sokak, Dere Sokak, Devecikonağı Cadde, Efe Sokak, Elmas Sokak, Fidan Sokak, Gonca Sokak, Gümüş Sokak, Güneş Sokak, Harman Sokak, Hasan Dayı Sokak, İğde Sokak, Kafalar Sokak, Kahyalar Sokak, Kanalboyu Sokak, Karaali Sokak, Karacalar Sokak, Karşıyaka Cadde, Kasabali Sokak, Kazım Kocabey Cadde, Kocabey Sokak, Kocamanlar Sokak, Kozlar Sokak, Köprücek Cadde, Kösesler Sokak, Kuvayi Milliye Cadde, Molla Ali Sokak, Oda Sokak, Öteyaka Sokak, Öz Sokak, Park Sokak, Raşit Bali Cadde, Sazak Sokak, Soğuk Pinar Sokak, Şehitler Sokak, Taşlitarla Sokak, Tayfur Sokak, Ulutaş Sokak, Uslu Sokak, Yavuzlar Sokak, Yiğitler Sokak)

Saat: 10:00 - 18:00

Bölgeler: Çerte Fatih Mahallesi (Emet Sokak) (Yağcık Köyü etkilenecek)

Kütahya Merkez Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 - 16:00

Bölgeler: Zığra Mahallesi (1. Zığra Sokak, 10. Zığra Sokak, 11. Zığra Sokak, 12. Zığra Sokak, 2. Zığra Sokak, 3. Zığra Sokak, 4. Zığra Sokak, 5. Zığra Sokak, 6. Zığra Sokak, 7. Zığra Çıkmazı Sokak, 7. Zığra Sokak, 8. Zığra Sokak, 9. Zığra Çıkmazı Sokak, 9. Zığra Sokak, Aşıkoğlu Cadde, Cafer Dede Cadde, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Küme Evler, Kıran Mevkii Sokak, Mehmet Emeksiz Aralığı Sokak, Mehmet Emeksiz Cadde, Serdar Cadde, Tugay Cadde)

Saat: 10:00 - 17:00

Bölgeler: Perli Mahallesi (1. Perli Sokak, 10. Perli Sokak, 11. Perli Sokak, 12. Perli Sokak, 13. Perli Sokak, 14. Perli Sokak, 15. Perli Sokak, 16. Perli Sokak, 17. Perli Sokak, 18. Perli Sokak, 19. Perli Sokak, 2. Perli Sokak, 20. Perli Sokak, 21. Perli Sokak, 22. Perli Sokak, 23. Perli Sokak, 24. Perli Sokak, 25. Perli Sokak, 26. Perli Sokak, 27. Perli Sokak, 28. Perli Sokak, 29. Perli Sokak, 3. Perli Sokak, 30. Perli Sokak, 31. Perli Sokak, 32. Perli Sokak, 33. Perli Sokak, 34. Perli Sokak, 4. Perli Sokak, 5. Perli Sokak, 6. Perli Sokak, 7. Perli Sokak, 8. Perli Sokak, 9. Perli Sokak, Albayrak Cadde, Birlik Cadde, Bülbül Cadde, Değirmen Adası Mevkii Sokak, Katı Atık Yolu Cadde, Kırçiçeği Cadde, Kütahya Perli Yolu Cadde, Mekke Cadde, Morgül Cadde, Nasip Cadde, Pınarbaşı 1 Cadde, Vatan Cadde, Pınarbaşı Cadde)

Saat: 10:00 - 17:00

Bölgeler: Siner Mahallesi (1. Organize Yolu Cadde)

Saat: 10:00 - 17:00

Bölgeler: Ağaçköy Mahallesi (1. Ağaçköy Sokak, 10. Ağaçköy Sokak, 11. Ağaçköy Sokak, 12. Ağaçköy Sokak, 13. Ağaçköy Sokak, 14. Ağaçköy Sokak, 15. Ağaçköy Sokak, 16. Ağaçköy Sokak, 17. Ağaçköy Sokak, 18. Ağaçköy Sokak, 19. Ağaçköy Sokak, 2. Ağaçköy Sokak, 20 Sokak, 3. Ağaçköy Sokak, 4. Ağaçköy Sokak, 5. Ağaçköy Sokak, 6. Ağaçköy Sokak, 7. Ağaçköy Sokak, 8. Ağaçköy Sokak, 9. Ağaçköy Sokak, Afyonkarahisar Karayolu Bulvar, Ağaçköy Regülatörü Küme Evler, Ali Gürel Cadde, Baharlar Sokak, Olucak Cadde, Solakoğlu Cadde, Değirmen Arkası Sokak)

Saat: 10:00 - 17:00

Bölgeler: Alayunt Mahallesi (1. Organize Yolu Cadde, 2. Keskin Sokak, 2. Şen Sokak, 2. Tunç Sokak, 3. Aydın Sokak, Akmaz Sokak, Alayuntyolu Cadde, Alperen Hüseyin Gazi Cadde, Aşkın Sokak, Atıcı Sokak, Avlupınar Cadde, Azizoğlu Sokak, Bayer Sokak, Bilgiçler Sokak, Canlar Sokak, Cömertler Sokak, Çelikler Sokak, Çetinkaya Sokak, Çoban Tepesi Mevkii Sokak, Demirler Sokak, Erdoğanlar Sokak, Erol Sokak, Fındıklar Sokak, Gülerler Sokak, Gürlek Sokak, İlhan Sokak, Kahramanlar Sokak, Kandemir Sokak, Karataş Sokak, Kart Sokak, Kılavuz Sokak, Kırka Sokak, Kızbut Sokak, Koca Topçu Sokak, Mehmet Çavuş Cadde