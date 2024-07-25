OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz 2024 Cuma günü Kütahya'nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:

Aslanapa İlçesi

Ören Köyü: Yukarı Mahalle, Yeşilırmak Sokak Saat: 09:00 - 17:00



Emet İlçesi

Çerte Fatih: Kütahya Sokak Not: Bu kesintiden sadece Konuş Köyü etkilenecek. Saat: 10:00 - 18:00



Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Kütahya'da elektriklerin ne zaman geleceği önemli bir soru. Yukarıda belirtilen saat aralıklarında planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olup, belirtilen saatlerde elektrik hizmeti geri gelecektir.

Vatandaşların Dikkatine

Elektrik kesintisi sırasında mağduriyet yaşamamak adına, vatandaşların tedbirli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir. Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, planlamalarını bu kesintilere göre yapmaları gerekmektedir.

Kütahya Elektrik Kesintisi Listesi

Aslanapa İlçesi: Ören Köyü, Yukarı Mahalle, Yeşilırmak Sokak 09:00 - 17:00

Emet İlçesi: Çerte Fatih, Kütahya Sokak (Sadece Konuş Köyü) 10:00 - 18:00



Bu planlı kesintiler, elektrik şebekesinin daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.