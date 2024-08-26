Osmangazi Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya'nın birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek.

Kesintiden Etkilenecek Bölgeler

Elektrik kesintileri, özellikle Kütahya'nın farklı bölgelerini kapsayacak. Osmangazi Elektrik'in yayımladığı bilgilere göre, bu kesintilerden etkilenecek bölgeler arasında Afyonkarahisar’ın İscehisar, Emirdağ, Dinar, Şuhut ve Sandıklı ilçeleri yer alıyor. Ayrıca, Kütahya merkezde bulunan bazı mahalleler de kesintiden etkilenecek.

Kesinti Saatleri ve Detayları

Kütahya'nın farklı bölgelerinde uygulanacak olan kesintiler sabah saat 09:00'da başlayacak ve bölgeye göre farklı sürelerde devam edecek. En uzun kesintinin 17:00’ye kadar süreceği belirtiliyor. Bu süreçte, vatandaşların günlük yaşantılarında aksaklıklar yaşanabileceği ve planlarını buna göre düzenlemeleri öneriliyor.

Osmangazi Elektrik'in Uyarıları

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektriklerin planlanan saatten önce verilebileceğini, bu yüzden vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Şirket, kesinti süresi boyunca güvenlik önlemlerine uyulmasını ve kesintiden etkilenen bölgelerde yaşayanların alternatif enerji kaynaklarını kullanmalarını tavsiye ediyor.