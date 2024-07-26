OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan duyuruya göre, şehrin bazı ilçelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine ve bölgelere dikkat etmeleri önemle duyurulmuştur. İşte 27 Temmuz 2024 tarihinde Kütahya’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin listesi:

Kütahya Tavşanlı’da Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 13:00

Merkez - Kavaklı: Dedeler Sokak, Sarp Sokak, Servet Sokak

Dedeler Sokak, Sarp Sokak, Servet Sokak Merkez - Yıldırım Beyazıt: Bora Sokak, Boran Sokak, Kaya Sokak, Kıraç Sokak

Bora Sokak, Boran Sokak, Kaya Sokak, Kıraç Sokak Merkez - Yıldırım Beyazıt: Arzum Sokak, Aydınlar Sokak, Baki Sokak, Bey Sokak, Burcu Sokak, Cenk Sokak, Coşan Sokak, Coşkun Sokak, Demirtaş Sokak, Derebeyli Sokak, Elvan Cadde, Ercan Sokak, Farabi Sokak, Gezgin Sokak, Gizem Sokak, Göçmen Küme Evler, Göktepe Sokak, Gülbey Sokak, Hale Sokak, Işıklar Sokak, İl Bey Sokak, Karaelmas Cadde, Kardeş Sokak, Kehribar Sokak, Kelepir Cadde, Kıraç Sokak, Kısmet Sokak, Kıymet Sokak, Mehmet Doğruöz Cadde, Mest Sokak, Metin Sokak, Oba Sokak, Oymak Sokak, Öğretmenler Sokak, Reyhan Sokak, Sarp Sokak, Seda Sokak, Serçe Sokak, Şehit Teğmen Cevdet Bahadır Cadde, Türkmen Sokak, Ünal Sokak, Yalçın 1. Sokak, Yalçın 2. Sokak, Yalçın 3. Sokak, Yalçın Sokak, Yalçıntaş Sokak, Yamaç Sokak, Yaman Sokak, Yenidoğan 1. Sokak, Yenidoğan 2. Sokak, Yenidoğan 3. Sokak, Yenidoğan Cadde, Yeşiltepe Cadde, Yılmaz Sokak

Kütahya Merkez’de Elektrik Kesintisi

Saat: 09:30 - 16:00

Fındık Köyü: 1. Sokak (Sadece Başören Köyü etkileniyor)

Saat: 15:30 - 17:30

Merkez - Yenidoğan: Ak Sokak, Çağrı Bey Sokak, Destan Sokak, Devlet Sokak, Gönül Sokak, Meşelik Sokak, Yıldıral Sokak

Ak Sokak, Çağrı Bey Sokak, Destan Sokak, Devlet Sokak, Gönül Sokak, Meşelik Sokak, Yıldıral Sokak Merkez - Yunusemre: Kayacık Sokak, Kılıçreis Sokak

Kütahya Emet’te Elektrik Kesintisi

Saat: 10:00 - 18:00

Çerte - Yıldırım: Hızar Sokak (Sadece Konuş Köyü etkileniyor)