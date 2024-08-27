Kesinti, sabah saatlerinden itibaren başlayarak toplamda 7 saat sürecek. Bu kesinti, özellikle Hamidiye, Alipaşa, Saray, Müderris ve Maltepe gibi mahalleleri etkileyecek. Elektrik kesintisi nedeniyle bölgedeki vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelmek zorunda kalabilirler.

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, bu kesintinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Etkilenen mahalle sakinleri, kesintiye hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı. Alternatif çözümler üretmek isteyen vatandaşlar, jeneratör ve taşınabilir enerji kaynaklarını kullanmayı düşünebilirler.

Kesinti sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için ilgili kurumların ve vatandaşların işbirliği içinde hareket etmesi bekleniyor. E