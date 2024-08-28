OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler farklı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek. İşte detaylar:

Kütahya Merkez’de Elektrik Kesintisi:

09:00 - 12:00: Servi Mahallesi'nde; Atatürk Bulvarı, Ethem Erdinç Sokak, Kerim Sokak

Servi Mahallesi'nde; Atatürk Bulvarı, Ethem Erdinç Sokak, Kerim Sokak 10:00 - 15:30: Fındık Köyü'nde; 1. Sokak

Fındık Köyü'nde; 1. Sokak 13:00 - 16:00: Servi Mahallesi'nde; Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İki Bülbül-1 Sokak

Kütahya Domaniç’te Elektrik Kesintisi:

11:45 - 17:45: Çukurca Cumhuriyet Mahallesi'nde; Cumhuriyet Cadde, 100. Yıl Çıkmazı Sokak, 100. Yıl Sokak, 101. Sokak, 110. Sokak, 201. Sokak, 202. Sokak, 203. Sokak, 204. Sokak, 205. Sokak, 206. Sokak, 207. Sokak, 208. Sokak, 209. Sokak, 210. Sokak, 211. Sokak, 212. Sokak, 213. Sokak, 214. Sokak, 215. Sokak, 216. Sokak, 217. Sokak, 218. Sokak, 219. Sokak, 700. Yıl Sokak, Atatürk-1 Meydan, Belediye Meydan, Domaniç Cadde, Erenler Cami Sokak, İnegöl Cadde Çıkmazı Sokak, İnegöl Cadde, İstiklal Cadde, Kavakyolu Sokak, Konak Cadde, Osman Gazi Cadde, Sakızlık Cadde, Yeni Yol 1 Sokak, Yeni Yol 2 Sokak, Yeni Yol 3 Sokak

Çukurca Cumhuriyet Mahallesi'nde; Cumhuriyet Cadde, 100. Yıl Çıkmazı Sokak, 100. Yıl Sokak, 101. Sokak, 110. Sokak, 201. Sokak, 202. Sokak, 203. Sokak, 204. Sokak, 205. Sokak, 206. Sokak, 207. Sokak, 208. Sokak, 209. Sokak, 210. Sokak, 211. Sokak, 212. Sokak, 213. Sokak, 214. Sokak, 215. Sokak, 216. Sokak, 217. Sokak, 218. Sokak, 219. Sokak, 700. Yıl Sokak, Atatürk-1 Meydan, Belediye Meydan, Domaniç Cadde, Erenler Cami Sokak, İnegöl Cadde Çıkmazı Sokak, İnegöl Cadde, İstiklal Cadde, Kavakyolu Sokak, Konak Cadde, Osman Gazi Cadde, Sakızlık Cadde, Yeni Yol 1 Sokak, Yeni Yol 2 Sokak, Yeni Yol 3 Sokak Erikli Mahallesi’nde: Akkaya Köy Sokak

Akkaya Köy Sokak Kozcağız Mahallesi’nde: Kozcağız Köy Sokak

Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamamak için planlamalarınızı bu bilgilere göre yapmanızda fayda var.