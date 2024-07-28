OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri olacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler açıklandı. İşte Kütahya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler:

Merkez Kütahya’da Elektrik Kesintisi

Saat: 09:30 – 15:30

09:30 – 15:30 Etkilenecek Mahalleler: Saray: 1. Gümüşeşik Sokak, 2. Gümüşeşik Sokak, Firaki Sokak, Kahve Sokak, Kahve Aralığı Sokak, Mahvel Sokak, Spor Cadde, Türbe Sokak Mecidiye: 2. Metin Sokak, Behdi Sokak, Cızı Sokak, Kudretli Sokak, Küpecik Sokak, Parasız (Bahçe) Sokak, Spor Cadde, Sungurbey Sokak



Gediz Kütahya’da Elektrik Kesintisi

Saat: 10:30 – 18:30

10:30 – 18:30 Etkilenecek Mahalleler: Yeşilçay: Cumhuriyet Sokak, Atatürk Sokak, Cami Sokak, Çay Sokak, Çeşme Sokak, Çevre Sokak, Dar Sokak, Gediz Sokak, Hacılar Sokak, Kanun Sokak, Kasap Sokak, Kayaköy Elk. Santrali Sokak, Kılıç Sokak, Menderes Sokak, Mercan Sokak, Okul Sokak, Sağlık Sokak, Süslü Sokak, Yavuz Selim Sokak, Yusuf Çetin Sokak Yeşilçay (Yeni): Gül Sokak, Atatürk Sokak, Çimen Sokak, Menderes Sokak, Menekşe Sokak, Sağlık Sokak, Yavuz Selim Sokak Diğer: Aşağıyoncağaç, Yukarıyoncağaç, Beykök, Beyköy Deprem Evleri Mah., Kutluhanlar, Dereköy, Karbasan, Şeyhler, Çatak, Hocalar, Halifeler, Kızılçukur, Kestel, Alınören, Örenköy, Gediz Yeşilçay, Gediz Köpenez



Simav Kütahya’da Elektrik Kesintisi

Saat: 10:30 – 18:30

10:30 – 18:30 Etkilenecek Mahalleler: Kestel (Fatih): Cumhuriyet Sokak, Atatürk Sokak, Çelebi Sokak, Hacı Hasan Efendi Sokak, İstiklal Sokak, Mevlana Sokak, Meydan Sokak, Şehit Ali Oktaytekin Sokak, Yıldırım Sokak Kestel (Gazi): Cumhuriyet Sokak, Alışçık Sokak, Alparslan Sokak, Beyazıt Sokak, İstiklal Sokak, Mehmet Akif Sokak, Ören Sokak, Pınar Sokak, Yunus Emre Sokak Diğer: Aşağıyoncağaç, Yukarıyoncağaç, Beykök, Beyköy Deprem Evleri Mah., Kutluhanlar, Dereköy, Karbasan, Şeyhler, Çatak, Hocalar, Halifeler, Kızılçukur, Kestel, Alınören, Örenköy, Gediz Yeşilçay, Gediz Köpenez



Vatandaşların Dikkatine:

Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve elektrikli cihazlarını kontrollü kullanmaları önerilmektedir.