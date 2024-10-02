Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Bölgeler: Kütahya'nın çeşitli ilçeleri

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olan kesinti, sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve detaylar ise şu şekilde:

Etkilenen Bölgeler ve Kesinti Saatleri

Altıntaş

Saat: 10:00 - 17:00

10:00 - 17:00 Etkilenen Yerler: Sanayi Sitesi ve Kumluluk Mevkii

Merkez

Saat: , 09:30 - 15:30

, 09:30 - 15:30 Etkilenen Yerler: Gümüşköy Mahallesi (Ayvalı Sokak, Değirmen Sokak, Durmaz Sokak, Erenler Sokak, Erguvan Sokak, Esen Tepe Sokak, Hasan Efendi Sokak, Hisar Sokak, Hürriyet Sokak, Kurtuluş Sokak, Mersin Sokak, Molla Sokak, Onur Sokak, Pazar Sokak, Piknik Sokak, Şamlı Sokak, Şehit Ömer Karadağlı Sokak, Topçular Sokak, Türbe Sokak, Zambak Sokak)

Aslanapa

Saat: , 09:00 - 17:00

, 09:00 - 17:00 Etkilenen Yerler: Ören Köyü (Aşağı Mahalle ve Yukarı Mahalle)

Tavşanlı

Saat: 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Etkilenen Yerler: Balıköy-Kışla (Taşkın Sokak) ve Erikli Köyü

Kesinti Nedeni ve Önlemler

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintinin yapılacağını belirtti. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda, elektrik ilan edilen saatten önce verilecektir.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Kesinti süresince vatandaşların gerekli önlemleri alması, elektronik cihazlarını prizden çıkarması ve yedek enerji kaynaklarını hazırlıklı tutması önem arz ediyor. Elektrik kesintisi süresince yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin önerilerine dikkat edilmesi gerekiyor.