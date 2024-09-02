Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Eylül 2024 tarihinde, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Kütahya'nın bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Etkilenecek Bölgeler:

Kesinti, Merkez ilçesine bağlı Bölücek, Dumlupınar ve Kirazpınar mahallelerinde, belirli sokaklar ve caddelerde gerçekleşecek. Özellikle Bölücek mahallesinde 1. Bölcek Sokak’tan 35. Bölcek Sokak’a kadar olan tüm sokaklar, Şair Şeyhi Dumlupınar mahallesinde Beyaz Lale Sokaklar ve civarı, Kirazpınar mahallesinde ise Akdeniz ve Karadeniz sokaklarının tümü ile bazı cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecek.

Kesintiden Etkilenecek İşletmeler:

Bu kesintiden, bölgedeki birçok işletme de etkilenebilir. Bereket Un ve Gıda, Sicim Plastik, Ozcınarlar Petrol, SMB Grup Dondurma Dağıtım gibi önemli sanayi kuruluşlarının yanı sıra Kütahya Belediyesi Uydukent, GSM Vericileri ve çeşitli kamu kuruluşları da elektrik kesintisinden etkilenecek.

Çalışmaların Erken Tamamlanması Durumunda:

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, planlanan çalışmaların erken tamamlanması halinde elektriklerin belirtilen bitiş saatinden önce verilebileceğini belirtti. Bu nedenle, vatandaşların ve işletmelerin çalışmaların tamamlanmasını yakından takip etmeleri önemlidir.

Vatandaşlara Uyarı:

Bu süreçte vatandaşların gerekli önlemleri alması ve elektrik kesintisi boyunca elektronik cihazlarını koruma altına almaları önerilmektedir. Planlanan kesintinin ardından bölgeye yeniden enerji verildiğinde, dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.