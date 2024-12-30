Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirileceği şebeke kurulumu ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirli kurulum elektrik kesintisinin başlayacağını duyurdu. Kesintiler 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek olup, çalışmalar erken tamamlanırsa elektrik daha önce sunulabilir. Kesintilerin yaşanacağı bölgeler şunlardır:
MERKEZ - SİNER:
10. Siner Sokak'tan 20. Siner Sokak'a kadar olan sokaklar, Selçuklular Caddesi, Sinanpaşa Caddesi, Şehit Ahmet Tarım Caddesi, Türkmenler Caddesi ve çevresindeki diğer sokaklar.
ÇOKKÖY - KÖYÜN KENDİSİ:
Üstübeş Köyü.
ÜÇBAŞ - ATATÜRK:
Gül Sokak, Bağkış Sokak, Demirel Sokak, Fatih Sokak, Gazi Sokak, Lale Sokak, Türbe Sokak ve çevresindeki mahalleler.
İLCASU, AYVACIK, KARAMUSTAFALAR KÖYLERİ:
İlçedeki köyler ve bazı mahallelerde elektrik kesintisi.
KIZILCAÖREN - FATİHLER:
Kızılcaören köylerinde çok sayıda sokak etkilenmektedir.
AYKIRIKÇI - KÖYÜN KENDİSİ:
1. Sokak'tan 6. Sokak'a kadar olan sokaklar ve çevresindeki diğer köyler.
Vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması ve planlamalarını buna göre yapması öneriliyor. Detaylı bilgi için OEDAŞ müşteri hizmetleriyle iletişime geçilebilir.