Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirileceği şebeke kurulumu ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirli kurulum elektrik kesintisinin başlayacağını duyurdu. Kesintiler 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek olup, çalışmalar erken tamamlanırsa elektrik daha önce sunulabilir. Kesintilerin yaşanacağı bölgeler şunlardır:

MERKEZ - SİNER:

10. Siner Sokak'tan 20. Siner Sokak'a kadar olan sokaklar, Selçuklular Caddesi, Sinanpaşa Caddesi, Şehit Ahmet Tarım Caddesi, Türkmenler Caddesi ve çevresindeki diğer sokaklar.

ÇOKKÖY - KÖYÜN KENDİSİ:

Üstübeş Köyü.

ÜÇBAŞ - ATATÜRK:

Gül Sokak, Bağkış Sokak, Demirel Sokak, Fatih Sokak, Gazi Sokak, Lale Sokak, Türbe Sokak ve çevresindeki mahalleler.

İLCASU, AYVACIK, KARAMUSTAFALAR KÖYLERİ:

İlçedeki köyler ve bazı mahallelerde elektrik kesintisi.

KIZILCAÖREN - FATİHLER:

Kızılcaören köylerinde çok sayıda sokak etkilenmektedir.

AYKIRIKÇI - KÖYÜN KENDİSİ:

1. Sokak'tan 6. Sokak'a kadar olan sokaklar ve çevresindeki diğer köyler.

Vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması ve planlamalarını buna göre yapması öneriliyor. Detaylı bilgi için OEDAŞ müşteri hizmetleriyle iletişime geçilebilir.