OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kesintiler bazı ilçelerde belirli saatlerde gerçekleşecek. Vatandaşlar, bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte Kütahya'daki elektrik kesintisi ile ilgili detaylar:

Çavdarhisar İlçesinde Elektrik Kesintisi

Zaman: 10:00 - 17:00

10:00 - 17:00 Bölgeler: Hacikebir Mahallesi Esentepe Mahallesi Nergis Sokak



Not: Bu kesintiler, özellikle Tepecik ve Kalfalar köyleri ile Emir Mermer ve Marble Mermer tesislerini etkileyecektir.