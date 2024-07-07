Bunlar da ilginizi çekebilir

Firari hükümlünün kasten yaralama, gasp, hırsızlık, görevli memura mukavemet, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 63 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Firari hükümlünün kız arkadaşı K.E. (22) ile irtibat kurduğunu belirleyen ekipler, Meydan Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.