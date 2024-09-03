Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kütahya'da yapılacak şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 4 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı kesinti, sabah saat 09:00'da başlayıp 16:00'da sona erecek. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektrik, planlanan süreden önce de verilebilecek.
Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:
Merkez - Saray Mahallesi:
- 1.Gümüşeşik Sokak
- 2.Gümüşeşik Sokak
- Arıoğul-1 Sokak
- Arıoğul-2 Sokak
- Aşikar Sokak
- Coşan Sokak
- Dayanç Sokak
- Dirsek Sokak
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
- Fuatpaşa Cadde
- Karaböcek Sokak
- Konak-1 Sokak
- Konak-2 Sokak
- Mahvel Sokak
- Rasathane Sokak
- Şehit Sami Sarı Sokak
- Şehitlik Cadde
- Türbe Sokak
- Zeryen Sokak
Merkez - Maltepe Mahallesi:
- Emniyet Sokak
- Lale Sokak
- Maltepe Cadde
- Nirengi Sokak
- Pilot Cadde
- Sırt Sokak
- Şeker Sokak
- Yıldız Sokak
Merkez - 30 Ağustos Mahallesi:
- 2. Meriç Sokak
- Cengiz Topel Cadde
- Pilot Cadde
- Şehit Harun Kahya Sokak
- Kızılelma Sokak
- Kızılelma Aralığı Sokak
- Evliya Çelebi İş Merkezi
- KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Görüntüleme Merkezi
Vatandaşlar, planlanan kesintilere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılırken, çalışmaların belirtilen saatler arasında tamamlanmaması durumunda kesintilerin uzayabileceği hatırlatıldı. Elektrik kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, OEDAŞ'ın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler.