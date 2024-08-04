Kütahya'da TCDD üst geçidi altı yılda tamamlayamadı, köylü isyan etti

Kütahya'da TCDD üst geçidi altı yılda tamamlayamadı, köylü isyan etti

OEDAŞ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde elektrik kesintileri belirli saatler arasında sürecek. İşte Kütahya’daki elektrik kesintileri hakkında detaylar:

ALTINTAŞ

Saatler: 10:00 – 17:00

10:00 – 17:00 Kesinti Yaşanacak Bölgeler: Merkez - Bozbay: Cumhuriyet Cadde, 1. Sokak, Akkutlu 1 Sokak, Akkutlu 2 Sokak, Akkutlu Cadde, Arı Sokak, Bülent Ecevit Sokak, Cumhuriyet 1 Sokak, Cumhuriyet 2 Sokak, Cumhuriyet 3 Sokak, Cumhuriyet 4 Sokak, Cumhuriyet 5 Sokak, Cumhuriyet 6 Sokak, Ertuğrul Gazi 1 Sokak, Ertuğrul Gazi Sokak, Evliya Çelebi Cadde, Fatih Sultan Mehmet 4 Sokak, Fuzuli Sokak, Hayma Ana Cadde, Hızar 1 Sokak, Hızar Sokak, Karşıyaka Mevkii 1 Küme Evler, Karşıyaka Mevkii Küme Evler, Kütahya Afyon Karayolu 35. Km Moruklu Mevkii Pusan, Kütahya-Altıntas Karayolu Üzeri Zafer Havaalanı Mevkii, Milli Egemenlik 1 Sokak, Milli Egemenlik Cadde, Moruklu 1 Sokak, Pınarcık Köyü Taş Ocakları Mevkii Küme Evler, Sanayi Sokak, Sultan 1 Sokak, Şehit Er M. Emin Borazan 1 Sokak, Şehit Er M. Emin Borazan 2 Sokak, Şehit Er M. Emin Borazan Sokak, Şehit Er Yaşar Yıldız Cadde, Şekip Efendi Sokak, Şht. Ast.ğ. Recep Akbunar Cadde, Ufuk Sokak, Umut Sokak, Yavuz Sultan Selim Sokak, Yeni Mahalle Yolu Üzeri Mevkii Küme Evler Merkez - Yeni: Altıntas 1 Sokak, Altıntas 2 Sokak, Altıntas Cadde, Hacettepe 1 Sokak, Hacettepe 2 Sokak, Hacettepe 3 Sokak, Hacettepe Sokak, Pınar 1 Sokak, Pınar 2 Sokak, Pınar Sokak, Dekora Dogaltas Sultan Sarac, Akbulut Kardeşler Un, Ömer Özbay Un Fabrikası, Dülger Tarım ve Petrol Ürünleri, Altıntas Un Fabrikası



Kütahya’da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili daha fazla bilgi için OEDAŞ’ın resmi web sitesinden güncel duyuruları takip edebilirsiniz.