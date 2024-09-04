Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 5 Eylül 2024 Perşembe günü, sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında uygulanacak olan kesinti, özellikle Çokkoy Köyü'nü etkileyecek. Bu kesinti sırasında köyün 11. sokağında yaşayanlar, elektrik hizmetinden geçici olarak yararlanamayacaklar.

Sadece Kırık Köyü Etkilenecek

Yapılacak çalışmalar kapsamında, yalnızca Kırık Köyü elektrik kesintisinden etkilenecek. Çalışmalar planlanandan erken tamamlanırsa, elektrik kesintisi ilan edilen saatten önce sona erdirilecek ve elektrik yeniden verilecektir.

Vatandaşların kesinti süresince gerekli tedbirleri alması ve planlamalarını bu doğrultuda yapması önerilmektedir.