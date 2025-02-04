Kütahya’da 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte detaylar
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, kesinti sabah saat 09:00’da başlayacak ve akşam 16:00’ya kadar sürecek. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda elektrik, belirlenen saatten önce verilebilecek.
Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında Merkez Yunusemre Mahallesi bulunuyor. Akçay Caddesi, Başaran Sokak, Çamdibİ Sokak, Güldibi Sokak, Şehit Adem Dandal Sokak, Yeşilbayır Sokak ve birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.
Yetkililer, vatandaşların kesintiye karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.