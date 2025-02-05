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Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Belkavak Mahallesi 2. Sokak bölgesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanan çalışmaların öngörülen saatten önce tamamlanması durumunda, elektrik kesintisinin belirtilen süreden önce sona erebileceği bildirildi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ( OEDAŞ ), şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 Şubat 2025 Perşembe günü belirli saatler arasında Yumaklı Köyü’nde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

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