OEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tarihte Kütahya'nın farklı bölgelerinde elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İşte detaylar:

Tavşanlı İlçesinde Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Mahalleler: Balıköy - Balıköy-Kışla, Gazi Sokak

Emet İlçesinde Elektrik Kesintisi

Saat: 09:30 - 17:00

09:30 - 17:00 Mahalleler: Çerte - Yıldırım: Gölet Sokak Eğrigöz - Cumhuriyet: Cumhuriyet Sokak, Akçay Sokak, Akten Sokak, Borta Damlari Sokak, Cengiz Sokak, Ertaş Sokak, Hacı Ahmet Sokak, Hafız Mehmet Başer Sokak, Okul Sokak, Şerafettin Sokak, Toprak Gediği Sokak, Urfa Çıkmaz Sokak, Uyanık Sokak, Yayla Yolu Sokak, Yusuf Ağa Sokak Eğrigöz - Kalehisar: Cumhuriyet Sokak, Bahçelievler Sokak, Başkan Ahmet Özer Sokak, Depremevleri Sokak, İbrahim Mesur Sokak, İşler Sokak, Kale Dibi Sokak, Kazal Sokak, Mehmet Oruç Sokak, Meydan Damlari Sokak, Şehit Süleyman Sokak



Merkez Kütahya’da Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 15:30

09:00 - 15:30 Mahalle: Seyitömer - Gültepe, Ufuk Sokak

Gediz İlçesinde Elektrik Kesintisi

Saat: 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Mahalleler: Yenikent - Hamzabey: Aslan Sokak, Aslan2 Sokak, Hamzabey Cadde, Hamzabey1 Sokak, İzmir Cadde, Türkmenler Cadde, Türkmenler1 Sokak, Türkmenler2 Sokak, Türkmenler3 Sokak, Türkmenler4 Sokak, Türkmenler5 Sokak Göynükören: Şehit Ramazan Can Cadde, Göynükören Köyü ve Gençler Mahallesi, Göynükören Botaş, Göynükören İçme Suyu



Bu kesintiler sırasında, elektrik hizmetlerinden etkilenmemek için vatandaşların gerekli önlemleri alması ve planlamalarını buna göre yapması öneriliyor.