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Elektrik kesintileri, şebeke tesislerinin bakım, onarım ve arıza işlemleri nedeniyle gerçekleştiriliyor. Belirtilen saatlerde yapılan çalışmalar erken tamamlandığında, elektrik sağlayışı önceden yapılabilir. Kütahya halkının kesinti süreleri boyunca hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

Tavşanlı: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Balıköy ve Çıvgalar'da, özellikle Güdere Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti sadece Erikli Köyü'nü etkileyecek.

Aslanapa: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Ören Köyü'nün çeşitli mahallelerinde ve sokaklarında, aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak: Aşağı Mahalle'deki Çatal Çeşme Sokak, Çıkmaz Sokak, Çınar Sokak, Fırat Sokak, Kızılırmak Sokak, Koru Sokak, Malazgirt Sokak, Okul Sokak, Ören Sokak, Porsuk Sokak, Susam Sokak, Bahçeli Sokak, Yukarı Mahalle'deki Sıla Sokak, Başak Sokak, Çayır Sokak, Değirmen Sokak, Gonca Sokak, Meriç Sokak, Osmanlı Sokak, Sakarya Sokak, Saray Sokak, Yeşilırmak Sokak, Tokul Köyü ve Mehmet Kıvrak Un Değirmeni.

Kütahya Merkez: 09:00 - 15:30 saatleri arasında Sofu Mahallesi'nde, özellikle Sofu Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, sadece Demirciören Köyü'nü etkileyecek. Çalışmalar erken tamamlandığında, elektrik verimliliği sağlanabilir.

Kesinti, sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek. İşte detaylar:

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