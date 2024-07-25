Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşanan acı olayda, Muammer Uluyol (61) isimli baba ile engelli kızı Simge Uluyol (24), evlerinde ölü olarak bulundu. Olayın detayları araştırılıyor.

Muammer Uluyol, bahçe işleri için kızı Simge'yi evlerine götürmüş, ancak bir süre sonra telaş içinde eşini arayarak acil gelmesini istemiş. Hamide Uluyol, eve geldiğinde Simge'yi bahçede hareketsiz halde bulurken, Muammer'i ise odunlukta asılı bir şekilde görmüş.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ancak Muammer ve Simge'nin hayatlarını kaybettikleri belirlenmiş. Olay yeri inceleme ekipleri, Simge'nin babası tarafından boğularak öldürüldüğü, Muammer'in ise kendini asarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde detaylı incelemeler başlatılmış ve Muammer ile Simge'nin cansız bedenleri Gediz Devlet Hastanesi morguna götürülmüş. Olay, Çavdarhisar ilçesinde derin üzüntü ve şok yaratmış durumda. Aile üyeleri ve yakın çevre, yaşanan trajediye duyarsız kalamayarak desteklerini sunuyor.