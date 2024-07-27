Kütahya Belediyesi'nden sinema tutkunlarına harika bir etkinlik

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde, bu hafta Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Banker Bilo" filmi izleyicilerle buluştu. Belediye bahçesinde kurulan dev ekrandan izlenen film, Kütahyalılar için keyifli bir sinema deneyimi sundu.

Ücretsiz ikramlarla dolu bir akşam

Etkinlik sırasında ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramları sunan Kütahya Belediyesi, sinema keyfini daha da zenginleştirdi. Katılımcılar, açık hava sineması atmosferinde hoş bir yaz akşamı geçirdi ve etkinlikten büyük memnuniyet duydu.

Etkinlikte hangi filmler gösterilecek?

Açık hava sineması etkinlikleri devam edecek, gelecek haftalarda hangi filmlerin gösterileceği ise merakla bekleniyor.