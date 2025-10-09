Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başarıyla sona erdi. Altı hafta süren eğitimde, 16 sağlık çalışanı acil bakım alanında uluslararası standartlara uygun eğitim alarak uzmanlık kazandı.
Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, hastane yöneticileri tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere ve planlamada görev alan eğitim hemşirelerine teşekkür eden hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik bu tür eğitimlerin önemli katkılar sunduğunu belirtti.
Bu tür sertifikalı eğitimlerin, acil durumlarla başa çıkabilen donanımlı sağlık personeli yetiştirmeye büyük katkı sağladığı ifade edildi.