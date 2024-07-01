Bunlar da ilginizi çekebilir

Yanan tarlalar, ağaçlık alan ve söndürme çalışması , dronla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki tarlalara ve ağaçlık alana sıçradı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde tarım arazilerinde etkili olan yangın , ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.